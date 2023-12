Michelle Bolsonaro é ovacionada aos gritos de "senadora" em Curitiba

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi ovacionada neste sábado (16/12) aos gritos de "senadora" em um evento do PL Mulher em Curitiba. Em meio ao discurso, ela disse acreditar que Deus a está "chamando para algo novo no Brasil". Após ouvirem as palavras, a plateia de apoiadores entoou o pedido.

"Senadora de onde? Da onde? Daqui? Deus vai dar sabedoria para vocês escolherem o melhor para o estado do Paraná. Uma pessoa que realmente seja elegante, que possa ter elegância para trabalhar pelo estado maravilhoso de vocês", desconversou, alfinetando o senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

No último dia 15, um parecer da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifestou-se a favor da cassação do mandato e inelegibilidade de Moro e do suplente dele, Luís Felipe Cunha, por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. A procuradoria sustenta que "a lisura e a legitimidade do pleito (de 2022) foram inegavelmente comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros no período que antecedeu o de campanha eleitoral".

Michelle também criticou a declaração de Lula sobre Dino ser um "ministro comunista". "Nós vimos esses dias, o presidente falando cheio de alegria, que o sonho dele de quase três décadas se concretizou com um comunista dentro do STF. Aonde ocorreu a maior revolução sangrenta? Foi por um comunista, que perseguiu cristãos. Não foi por falta de aviso. Ah, como nós avisamos", emendou.

As falas ainda foram direcionadas à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a qual chamou de "narizinho". "Narizinho, narizinho, por que dá tanto chilique? Vai cuidar do seu lindinho. Se tivesse cuidando da família, não teria tempo para dar chilique", ironizou.