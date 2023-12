"A reforma tributária é uma vitória", diz Reginaldo Lopes

Promulgada no Congresso Nacional em sessão solene nesta quarta-feira (20/12), a reforma tributária passou por uma série de negociações entre Câmara dos Deputados e Senado até ser aprovada. O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que coordenou o Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária, participou nesta quinta-feira (21/12), do programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília. Em entrevista aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg, o parlamentar comemorou a promulgação da PEC e afirmou que “é uma vitória, é uma reforma do Estado brasileiro”.

“É um marco, é um fato histórico, na minha opinião, é a reforma mais estruturante pós-redemocratização do país, todas as outras eram muito conjunturais. Agora, nós fizemos uma reforma estruturante. E qual é o benefício para a sociedade? Nós vamos conectar o Brasil com o sistema tributário mundial. 95% de outros países têm o regime de imposto a partir do sistema de débito e crédito, do sistema de cobrar imposto de valor adicionado e não no valor acumulado”, afirmou.

O deputado também salientou que a reforma tributária vai melhorar a vida dos brasileiros e que o sistema tributário vai proporcionar um ganho de eficiência produtiva para os setores econômicos do país. “Mudando esse regime tributário, significa tirar 80% do custo de produção do país, isso significa que nós vamos exportar com o valor agregado com inovação, com tecnologia, e vai resultar nos nossos cálculos nos próximos 10 anos, 12 milhões de novos empregos para o povo brasileiro”, comemorou.

Reginaldo Lopes citou que a reforma tributária é fundamental para o desenvolvimento econômico do país e poderá promover um crescimento da renda dos brasileiros. “Também vai produzir milhões de novas arrecadações que vai ajudar muito a trajetória da dívida e do equilíbrio fiscal dos municípios, estado e união, mas também vai produzir trilhões de PIB, que significa no mínimo R$ 6 mil de aumento na renda do povo brasileiro”.

Trabalho coletivo

O parlamentar lembrou ainda a importância do alinhamento político com a Câmara dos Deputados, no Senado, com os ministros e com o presidente Lula para que a aprovação da Reforma Tributária fosse bem sucedida. Ele ressaltou as lideranças do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco.

“Eu fico feliz porque eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho, de ter viajado todos os estados, conversei com mais de 300 setores da economia brasileira e buscamos esse entendimento, essa unidade, e conseguimos aprovação. Então, de fato é uma vitória e é uma reforma do estado brasileiro. Lógico, com a participação muito marcante do presidente Lula”

* Estagiária sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza