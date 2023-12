Ato pela democracia em 8 de janeiro será no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou, nesta quarta-feira (20/12), um ato pela democracia em 8 de janeiro, um ano após ataques aos prédios dos Três Poderes. O ministro Flávio Dino, nesta quinta-feira (21/12), anunciou em cerimônia no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que a cerimônia será realizada às 15h no plenário do Senado.

O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deve ocupar o ministério até 8 de janeiro de 2024 por decisão de Lula e pedido do próprio ministro que considerou os atos golpistas como "o maior desafio" da sua carreira.

O evento contará com a presença de Lula, do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.