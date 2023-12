Bolsonaro recua de apoio a Salles e vai de Nunes nas eleições de SP

Após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cobrar publicamente o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às eleições de 2024 na capital paulista, o ex-chefe do Executivo disse ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que está fechado com Nunes e que irá indicar o nome do vice que vai compor a chapa. Assim, Bolsonaro recua do aceno ao deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) como representante do seu grupo na capital.

Nunes pediu em vídeo, também, o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma aliança contra seu principal adversário, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol). Nas imagens que circulam nos núcleos políticos desde a noite de quarta-feira, e publicadas nas redes sociais do atual prefeito paulistano, ele diz que o ex-presidente Bolsonaro sabe da responsabilidade que tem na união contra o que chamou de "extrema-esquerda". A declaração foi feita à rádio Guardiã da Notícia, de Santo André, no ABC Paulista.

Na publicação feita com um sinal de positivo e a bandeira do Brasil na legenda, Nunes disse que o apoio de Bolsonaro pode ser crucial para os rumos eleitorais da capital. "Eu quero, é importante que tenha o apoio do presidente Bolsonaro, é fundamental o apoio do presidente Bolsonaro. E tenho certeza de que ele tem consciência da responsabilidade dele no que nós estamos falando em São Paulo sobre combater o que tem de pior da extrema-esquerda", afirmou o atual chefe do Poder Executivo.

A fala de Ricardo Nunes ocorre quase 10 dias depois de o ex-presidente Bolsonaro dizer, em evento, preferir Salles como candidato à Prefeitura de São Paulo. Bolsonaro pediu "Salles prefeito" em conversa com jornalistas na saída de um evento do PL em Brasília.

O momento foi registrado em vídeo e publicado depois nas redes sociais do deputado. "Seria uma oportunidade de recompensá-lo", disse o ex-presidente, elogiando o trabalho de Salles como ministro do Meio Ambiente. "São Paulo merece realmente um nome que vá fazer pelo município e não fazer por partido", afirmou Bolsonaro na ocasião.