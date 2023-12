Lula vai à confraternização dos terceirizados do Planalto e promete melhorias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, na tarde desta quinta-feira (21/12), da confraternização dos servidores terceirizados do Palácio do Planalto. Ele prometeu recesso de fim de ano aos trabalhadores, similar ao dos funcionários públicos, e disse que vai analisar o contrato com a empresa prestadora de serviços para proporcional mais vantagens.



"Hoje estou fazendo essa reunião porque a nossa perspectiva é tentar tirar vocês da invisibilidade. São os servidores terceirizados que limpam o lugar que a gente suja, varrem o lugar que a gente pisa, o banheiro que a gente usa. Não é possível continuar tratando vocês como invisíveis", iniciou Lula. Ele, então, anunciou que os trabalhadores poderão escolher tirar folga na semana de natal ou ano-novo. A decisão será publicada em portaria.

"Quero cumprir meu compromisso e estou estudando o contrato que a empresa que vocês trabalham tem com o Palácio do Planalto. Obviamente, não posso fazer isso para todo mundo, mas quero assumir o compromisso com vocês de que serão tratados de forma diferenciada porque trabalhar no palácio presidencial deve ser uma promoção", acrescentou Lula.