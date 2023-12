Presidente do Senado quer negociar diminuição de Fundo Eleitoral

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta sexta-feira (22/12), que dará “conforto” aos deputados na sessão do Congresso para tentar diminuir os cerca de R$ 5 bilhões previstos para o Fundo Eleitoral no projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), aprovado na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

Questionado sobre o valor destinado às eleições municipais de 2024, Pacheco disse que discorda “totalmente”. Segundo ele, há um destaque a ser avaliado que busca retornar a previsão do governo de cerca de R$ 900 milhões. “R$ 5 bilhões é um exagero e R$ 900 milhões é muito pouco.”

“Tentarei dar conforto aos deputados. Vou propor na abertura da sessão a aprovação do destaque e eu me comprometo com a articulação de um PLN para que o fundo seja os R$ 2 bilhões de 2020, corrigido pela inflação”, prometeu o senador.

Pacheco vem defendendo que o fundo mantivesse a previsão para o último pleito municipal. O parlamentar avalia que ter usado como base os recursos destinados para as eleições de 2022 como um “erro grave”.