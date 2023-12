Lula promete continuar negociações para resgatar mais pessoas de Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou presença em almoço de Natal de repatriados da Faixa de Gaza, no Hotel de Trânsito da Base Aérea de Brasília, nesta segunda-feira (25/12). O presidente, que estava acompanhado da primeira-dama, Janja Lula, e do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garantiu que continuará com os esforços para resgatar mais brasileiros e pessoas que queiram vir ao Brasil da região de conflito do Oriente Médio.

"Se tiver mais gente que a gente consiga liberar, a gente vai buscar aqueles que querem vir pro Brasil. Quero dizer pra vocês que não é humanamente possível aceitar o que está acontecendo na Faixa de Gaza. Não é possível a morte de tantas mulheres e crianças", afirmou o presidente durante discurso aos repatriados. Estava previsto para que ele almoçasse com os refugiados, no entanto, ele preferiu deixá-los a vontade, segundo a assessoria da presidência.

Lula também prometeu aos repatriados que vai ajudar a trazer o resto dos familiares deles para o Brasil. "Eu sei que ainda tem gente aqui que está aguardando outros parentes serem liberados, o nosso governo vai continuar a conversa com outros governos, principalmente Israel. É preciso urgentemente liberar todos os reféns", declarou. Ele ainda pediu para que os repatriados "não percam a esperança na paz". Confira as fotos do encontro:



















O ministro Paulo Pimenta corroborou a fala do presidente dizendo que "todas famílias de brasileiros e brasileiras que queiram voltar ao Brasil terão apoio do governo". "O presidente tem sido uma voz muito firme no cenário internacional em defesa da paz, mas também é impossível que a gente possa se silenciar diante de uma realidade onde já morreram mais de 20 mil pessoas em Gaza, sendo mais de 40% crianças", acrescentou Pimenta.

De acordo com o ministro, o presidente parte na terça-feira (26/12) para um recesso e retorna por volta do dia 3 de janeiro. Ele passará o fim de ano na Restinga de Marambaia, uma ilha no estado do Rio de Janeiro.

Já os 21 repatriados que ainda estão no hotel da Base Aérea de Brasília serão encaminhados para um abrigo de refugiados, em São Paulo.