Marta Suplicy sela retorno ao PT para compor chapa com Boulos

Após conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, aceitou voltar para o PT para compor a chapa de Guilherme Boulos (Psol), como vice. Na última segunda-feira (8/1), ela compareceu ao ato no Congresso, marcando um ano dos ataques aos Três Poderes, e seu retorno ao partido foi muito especulado nos bastidores. Marta evitou responder questionamentos, mas parlamentares do PT já davam o retorno como certo.

O deputado Rui Falcão (PT-SP), que esteve presente na reunião no Palácio do Planalto, afirmou que o “caminho está posto” para o retorno de Marta ao PT.



Marta, que foi prefeita da capital paulista de 2001 a 2004, articula a volta à legenda desde o ano passado. Atualmente, ela é secretária de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição disputando contra Boulos. Para se filiar ao PT novamente e concorrer à vice-prefeitura, ela terá de deixar o cargo.