Na noite se segunda-feira (8/1), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por meio do número 193 para atender a um chamado de incêndio em apartamento na Octagonal Sul. No local, encontraram fumaça e labaredas saindo pela janela do primeiro andar.

Imediatamente, os bombeiros montaram linhas de mangueiras para o combate direto às chamas e, ao mesmo tempo, outras equipes começaram com a evacuação da prumada do edifício, além das buscas de possíveis vítimas.

Conforme o relato do morador do apartamento atingido, ele e a sogra estavam dentro do local, com dois animais de estimação, quando começaram a sentir cheiro de fumaça. Ao constatar que um quarto estava em chamas, eles tentaram fazer o primeiro combate ao fogo utilizando extintores da própria edificação, mas não obtiveram êxito. Assim, ambos foram para a área externa do prédio com os pets.

Duas moradoras, uma senhora em crise nervosa e uma idosa, foram atendidas pelos bombeiros. Estavam conscientes, orientadas e estáveis, sem gravidade e sem indicação de transporte ao hospital.

Após combater o incêndio, fazer o rescaldo e retirar a fumaça do apartamento e de áreas comuns do prédio, a equipe fez o gerenciamento dos riscos e o prédio foi liberado para os moradores regressarem às suas unidades. Apenas o quarto do apartamento foi consumido pelas chamas, preservando-se os outros cômodos e os demais aposentos. A perícia do CBMDF foi acionada e o imóvel ficou aos cuidados do morador.