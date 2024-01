Boulos desconversa sobre Marta Suplicy como vice: "Dar tempo ao tempo"

O deputado e pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), ao ser questionado sobre algum acordo tecido pelo presidente Lula, para que Marta Suplicy se componha a chapa como sua vice, disse ser necessário “dar tempo ao tempo”.

“O processo da definição da vice está sendo conduzido pelo Partido dos Trabalhadores”, afirmou Boulos durante evento no diretório municipal do PDT, em apoio à sua candidatura, nesta terça-feira (9/1). “Não conversei com a Marta após o encontro dela com o presidente Lula.”

Marta é secretária de Relações internacionais da Prefeitura de Ricardo Nunes (MDB), que deve concorrer à reeleição contra Boulos. Caso decida concorrer, ela deverá se filiar novamente ao PT.

Está prevista para esta tarde uma reunião entre Marta e o prefeito, podendo selar sua saída da atual gestão da capital paulista.