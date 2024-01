Pacheco rebate Flávio e nega "inércia" do Senado em PL da "saidinha"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), rebateu as críticas de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre o projeto de lei que revoga a saída temporária de presos. Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL estaria travado na Casa.

Pacheco afirmou, na terça-feira (9/1), que o texto que extingue as “saidinhas” foi despachado na Comissão de Segurança Pública. “Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, e eu, como presidente, despachei à Comissão de Segurança Pública.”

Flávio, que é o relator da proposta, usou suas redes sociais mais cedo para acusar o PT de estar impedindo a votação da matéria.

“Em maio de 2023, fui designado relator do PL que acaba com o saídão dos presos. Em um mês, já apresentei o relatório favorável ao PL. Por manobras regimentais de senadores do PT, que são favoráveis aos saídões, ele está parado há quase sete meses sem ser votado. Vamos honrar o sargento PM Dias”, disse ele.

Parlamentares comentam, no entanto, que Flávio tem demorado a formular seu parecer.

Com a morte do policial militar Roger Dias, na semana passada, baleado na cabeça em Belo Horizonte (MG), ao tentar abordar um homem que estava em saída temporária, o debate em torno do benefício foi reacendido.

De autoria do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), o PL extingue a saída temporária, e prevê a realização de exame criminológico antes da progressão de regime e o uso de tornozeleira eletrônica nos detentos.