Influencer é ameaçada de morte após postagem de Michelle Bolsonaro

A influencer pernambucana Karina Santos afirmou que vem recebendo ofensas xenófobas e ameaças de morte nas redes sociais desde que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) expôs seu perfil em um story, no Instagram. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) vai investigar os ataques.

As ameaças começaram quando Michelle Bolsonaro, no dia 4 de janeiro, postou um print de uma postagem da influencer com a legenda "Terrivelmente petista. Como uma boa comunista-caviar, ama um dinheirinho". Na imagem de um post de Karina, que declara ser petista, no Twitter, havia uma montagem do casal Bolsonaro sendo preso pela Polícia Civil e desejando "que tudo se realize no ano que vai nascer".

Desde então, Karina alega que anda recebendo mensagens como "por que não se mata logo?", "Quero um Adélio na sua vida", recordando Adélio Bispo de Oliveira, responsável por uma facada no então candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL) em 2018. Outra pessoa chegou a dizer que "deveria jogar uma bomba para desaparecer todos (nordestinos)".

Outro usuário mandou uma mensagem no privado dizendo que ela viraria "camisa de saudade". A polícia afirmou que a ocorrência foi registrada no dia 10 de janeiro e que os fatos serão apurados.