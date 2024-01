Brasil reafirma posição em favor da criação de um Estado palestino

O Itamaraty reafirmou, nesta segunda-feira (23/1), a posição brasileira pela solução de dois Estados — Israel e Palestina — para a crise no Oriente Médio. Em nota, a chancelaria brasileira declara que “a interrupção do atual ciclo de hostilidades no Oriente Médio passa, necessariamente, pela adoção imediata de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e pela retomada de negociações concretas entre Israel e Palestina com vistas a alcançar solução de dois Estados, com um Estado Palestino economicamente viável, convivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança”.

Na nota, o governo brasileiro “defende o respeito à soberania e à integridade territorial dos países afetados” e apela “às partes envolvidas nessas ações a exercerem o máximo de contenção, de modo a evitar a disseminação de focos de hostilidades na região”.



Na visão do Itamaraty, “ataques militares, inclusive com o uso de mísseis, têm ocorrido com preocupante frequência, contra alvos em diversos países da região, entre os quais o Líbano, Israel e, mais recentemente, a Síria, com danos materiais a áreas residenciais em Damasco”. Para o governo brasileiro, “a proliferação desses episódios agrava o risco de expansão do conflito ora em curso na Faixa de Gaza”.