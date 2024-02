Casamento de Bruno Dantas reúne ministros do STF e empresários

O casamento do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, com a CEO do Grupo Esfera, Camila Camargo, realizado em São Paulo no sábado (3/2), reuniu ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), empresários, parlamentares, ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente da república, Geraldo Alckimin (PSB).

De acordo com informações do jornal Valor, o matrimônio ocorreu, inicialmente, com uma cerimônia religiosa e, em seguida, uma grande festa no Centro Hípico de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista.

Dos sete ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) presentes no evento, apenas Luís Roberto Barroso e Cristiano Zanin circulavam entre os convidados. Já os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli permaneceram a maior parte do tempo em uma sala reservada, com a entrada resguardada por seguranças. Nas mesas de um terraço contíguo à sala, ficaram os magistrados André Mendonça e Nunes Marques, na companhia de suas esposas.

Também estiveram presentes no casamento de Bruno Dantas e Camila Camargo os irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo J&F. Os empresários são alvos de processos e receberam do STF, em dezembro do ano passado, decisões favoráveis.

Ao notar a presença dos irmãos Batista e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, a reportagem do Valor checou com Gonet se a PGR recorreria das decisões que anularam multas bilionárias do J&F e da Novonor, antiga Odebrecht, impostas pelo Ministério Público da União. Conforme o veículos, Gonet acenou com cabeça que o MP vai recorrer do perdão bilionários às empresas.

Confira quem mais participou do casametno:

Entre os ministros de Lula, estavam presentes no casamento Ricardo Lewandowski (Justiça), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), José Múcio (Defesa), Simone Tebet (Planejamento), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Vinicius de Carvalho (Controladoria-Geral da União) e Renan Filho (Transportes).

Todos participaram ao lado de seus cônjuges. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, o ex-presidente José Sarney e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, também estiveram lá.

Os representantes do Produto Interno Bruto (PIB) também compareceram. André Esteves (banco BTG), Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), José Olympio (Safra), Benjamin Steinbruch (CSN), Rubens Ometto (Cosan), Josué Gomes da Silva (presidente da Fiesp), Fabio Coelho (Google), Flávio Rocha (Riachuelo), Joesley Batista (JBS) e Jorge Mall (Rede D'Or) circulavam no casamento de Bruno Dantas e Camila Camargo.