Lula anuncia novos institutos federais para o Rio até 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (6/2) que quer entregar uma série de Institutos Federais no Rio de Janeiro até o fim de seu mandato, em 2026. A declaração foi dada durante cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida em Magé.

De acordo com o presidente, o governo quer construir institutos no Complexo do Alemão e na Cidade de Deus, duas comunidades da capital fluminense. No interior, devem ser contempladas, além de Magé, Belford Roxo, São Gonçalo e Teresópolis.



"Eu vou anunciar uma coisa que não estava no programa. Até 2026, você vai ter aqui em Magé um Instituto Federal, para você formar esses meninos", disse Lula ao prefeito da cidade, Renato Cozzolino. "Estou dizendo isso para você porque eu quero vir aqui inaugurar um instituto. Nós vamos fazer um aqui, em Belford Roxo, São Gonçalo, Teresópolis, no Complexo do Alemão e na Cidade de Deus", acrescentou.

Mais 100 institutos até 2026

Também estava presente no palco o governador do estado, Cláudio Castro. A solenidade marcou a entrega de 832 unidades do programa habitacional na cidade. Simultaneamente, o governo federal também entregou 200 moradias em Minas Gerais, 152 na Bahia e 144 em São Paulo.

No fim de semana, Lula também anunciou a construção de 12 Institutos Federais no estado de São Paulo. Ao todo, o presidente quer construir 100 unidades no país até o fim de 2026.