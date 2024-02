Braga Netto, Heleno e Valdemar Costa Neto estão entre alvos de operação

A operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (8/2) para investigar possível organização criminosa que atuou em tentativa de golpe mira aliados políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os alvos estão o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República do Brasil general Augusto Heleno e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. As informações são da Globonews.

A operação cumpre 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão. Segundo a Globonews, os mandados de prisão são contra dois ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Filipe Martins.

A operação ocorre nos estados do do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.