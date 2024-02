Bolsonaro estava em Angra com um dos investigados

Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está proibido de manter contato com os outros investigados no inquérito que gerou a operação Tempus Veritatis, que ocorre n amanhã desta quinta-feira (8/2), em vários estados. É uma medida cautelar que ocorre quando há vários envolvidos numa investigação desse tamanho.



Nas redes sociais, Fabio Wajngarten, que presta assessoria ao presidente, informou que Bolsonaro até determinou que seu auxiliar Tércio Arnaud, que está com o ex-presidente na sua casa de praia em Angra dos Reis (RJ), retorne ainda nesta quinta para Brasília. Arnaud também foi atingido pela operação.

Wajngarten anunciou ainda que Bolsonaro irá entregar o passaporte. Disse o assessor:



"Em cumprimento às decisões de hoje, o presidente Jair Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes. Já determinou a seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados".

