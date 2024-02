Lula inaugura obra de transporte bilionária no Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, nesta sexta-feira, o maior terminal de integração multimodal da Cidade do Rio de Janeiro e uma nova linha de BRT, o Terminal Intermodal Gentileza (TIG), na região do Porto Maravilha, área central da capital fluminense, e que vai abrigar o ponto final da linha do BRT Transbrasil.

"Precisamos construir as coisas que o povo necessita, e com certa urgência, porque o povo não pode ficar dependendo de transporte que leva 2h30 para chegar ao trabalho. O que vocês estão recebendo hoje é uma entrega de uma Prefeitura que tem compromisso com o Rio de Janeiro", discursou Lula. "Quando eu venho inaugurar um terminal com o nome de Gentileza, a gente pode dizer que finalmente, no Rio de Janeiro, o amor venceu o ódio."

Com 77 mil metros quadrados, o terminal foi construído em uma área comprada da Caixa pela prefeitura, em um investimento de cerca R$ 300 milhões, que deve beneficiar mais de 150 mil pessoas por dia e ser o principal ponto integrador do transporte público da cidade.

"Hoje é um dia tão emocionante para a nossa cidade e todos os cariocas. O que estamos fazendo aqui é inaugurar o coração do transporte do Rio. Neste terminal, todos os modais de transporte vão se encontrar. E vão se encontrar para mudar a vida das pessoas", ressaltou o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

No local haverá a conexão com ao menos três modais do transporte público, compreendendo diversas linhas de ônibus municipais, o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e o BRT com a nova linha Transbrasil.

Essa nova linha do BRT (sistema de corredores rápidos de ônibus), com uma extensão de corredores de 26 quilômetros, deve reduzir pela metade o tempo de ligação entre o bairro de Deodoro, na Zona Oeste, e a área central. A linha envolveu um investimento de cerca de R$ 2 bilhões, com o governo federal financiando R$ 1,1 bilhão com recursos do FGTS, por meio da Caixa, e o BNDES aportando R$ 97 milhões. A prefeitura carioca investiu os R$ 838 milhões restantes.

Para atender a nova linha, 700 ônibus foram comprados e outra linha será requalificada. Para completar a operação do sistema foram investidos mais de R$ 1,85 bilhão, com R$ 645,9 milhões financiados pela Caixa, e R$ 1,2 bilhão pelo Banco do Brasil, segundo os dados divulgados pela prefeitura do Rio.

Largada

A inauguração do terminal na capital fluminense antecipou o tom da campanha municipal deste ano. Lula demonstrou que deve apostar na polarização e na nacionalização da disputa municipal. Quase antecipando a campanha, elogiou o prefeito aliado e disse que a população deve escolher com cautela seus vereadores e prefeitos, não votando mais "em um imbecil que fala bobagem".

"Vai ter eleição de novo este ano, e a gente não pode votar mais num imbecil que fala mais bobagem, votar em um imbecil que agride os outros. A gente tem que saber quem a gente escolhe para ser vereador, para prefeito, porque são eles que vão melhorar ou piorar a qualidade da vida da gente, é isso que tem que acontecer nesse país", disse o presidente.

Lula não citou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas o recado foi claro e direto, as afirmações remetem a outras declarações anteriores de Lula em que ele atribuiu a Bolsonaro um comportamento que "fala bobagens".

"Espero que vocês saibam fazer essa diferença, de quem trabalha, de quem faz as coisas e de quem fala muita bobagem, de quem fala muita asneira. Vocês sabem o momento de mentira que vive este país. Tem gente que acha que a sociedade brasileira é um bando de imbecil que acredita em todas as asneiras que falam", disparou.

A agenda coordenada pela prefeitura carioca foi uma demonstração do apoio de Lula à candidatura à reeleição de Paes. O PT deve indicar o vice na chapa, e diversos petistas cotados para o posto estavam no evento.

Paes busca compor uma grande frente para minar as chances do candidato oficial do bolsonarismo na cidade, o ex-delegado da Polícia Federal, deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), que viu sua pré-candidatura perder tração depois da revelação das investigações que apontam o seu envolvimento no monitoramento ilegal feito pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).