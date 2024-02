Hang deverá indenizar fotógrafo que flagrou ônibus "patriota" em local irregular

O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, foi condenado pela Justiça do Paraná a pagar R$ 5 mil reais como indenização por danos morais ao fotógrafo Eduardo Matysiak. O juiz ressaltou que o bolsonarista ultrapassou os limites da liberdade de expressão por atacar o profissional nas redes sociais — que alegou ter sofrido ameaças após a publicação.

Em 2022, o profissional registrou um ônibus — batizado de "patriota" — fretado estacionado irregularmente em Curitiba (PR). O veículo foi multado pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito do município.

"Verifique-se, no conflito principiológico apresentado nos autos, a extrapolação do direito de liberdade de expressão pelo Requerido (Hang) e a tentativa de se insurgir, através de sua imagem pública, em desfavor do trabalho e da liberdade profissional de imprensa do Requerente (Eduardo Matysiak), elementos estes necessários para a procedência dos pedidos iniciais", diz o juiz Rafael Rufino Lopes na decisão publicada nesta segunda-feira (26/2).

Além da indenização, a decisão do juiz também determinou que Luciano Hang exclua as publicações contempladas no processo no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de mil reais.

Matysiak alegou no processo passou a receber injúrias e ameaças de seguidores do Hang após postagem do empresário nas redes sociais. O fotógrafo foi acusado pelo dono da Havan de agir por motivação política e chamado de “esquerdinha” e “profissional nada imparcial”.

O Correio tenta contato com a assessoria de Hang para comentar sobre a condenação. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.