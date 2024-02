Lula diz torcer para Biden vencer as eleições nos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse torcer para que o atual líder dos Estados Unidos, Joe Biden, ganhe as eleições no país neste ano. Inicialmente, Lula negou que teria um candidato favorito no pleito norte-americano, mas afirmou que Biden representa a "garantia para a sobrevivência do regime democrático".

“Eu espero que o Biden ganhe as eleições. Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade. Eu tenho visto o Biden em porta de fábrica. O discurso do Biden desde o começo até agora é em defesa do mundo do trabalho”, disse Lula em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da RedeTv, publicada na noite desta terça-feira (27/2).

O democrata seria, para Lula, a maior garantia da democracia não somente nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo.

O candidato que vai se opor a Biden nas eleições de 5 de novembro ainda está indefinido. No entanto, é provável que o ex-presidente Donald Trump dispute o pleito pelo partido republicano.