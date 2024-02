PF encontra R$ 600 mil e 80 armas em endereço de alvo da Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal encontrou U$ 110 mil e 26 mil euros em espécie na casa de um dos alvos da Operação Lesa Pátria — que investiga envolvidos com os ataques de 8 de janeiro, em Brasília. Além dos valores, que somam mais de R$ 600 mil, as equipes policiais também encontraram mais de 80 armas de elevado poder de fogo.

De acordo com informações obtidas pelo Correio, junto a fontes na PF, todas as armas estavam no mesmo local, em uma casa no Tocantins. As equipes policiais saíram às ruas logo cedo em várias unidades da federação para cumprir as diligências. No Tocantins foram cumpridos ao todo 8 mandados de busca e apreensão.

No Distrito Federal, foram presos dois sócios de uma rede varejista. Eles são acusados de enviar mantimentos para subsidiar a permanência de extremistas no acampamento montado em frente ao Quartel General do Exército. O grupo que estava no local foi o que desceu para a Esplanada dos Ministérios e invadiu o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto, deixando um rastro de destruição.

Ao todo, estão sendo cumpridos 34 mandados judiciais expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sendo 24 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e sete de monitoramento eletrônico. A operação ocorre nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.

Além disso, de acordo com a Polícia Federal, foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Segundo a investigação, o valor dos danos causados ao patrimônio público nos ataques pode chegar a R$ 40 milhões.