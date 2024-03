Líderes definem que PL comandará CCJ na Câmara, e PT, a Saúde

Reunião de líderes partidários que ocorre na Câmara, na noite desta terça-feira (5/3), definiu que o PL, maior bancada da casa, vai mesmo presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante. O PT, segunda maior bancada, vai comandar a Comissão de Saúde, colegiado que vai controlar valor considerável de emendas, a serem liberadas até 30 de junho, restrição imposta pelo calendário eleitoral.

Um dos líderes partidários que deixou o encontro informou que dificilmente ocorrerá alterações nestas duas comissões.

Pela representatividade das bancadas, a CCJ com o PL era dada como certa, mas há resistências nas legendas sobre a escolha feita pelo partido de Jair Bolsonaro, que pretende indicar a deputada Carol De Toni (PL-SC) para presidi-la. Considerada da ala mais radical do bolsonarismo, o nome dela não é unanimidade nem mesmo no seu partido para o cargo.

Também importante, a Comissão Mista de Orçamento deverá ficar com o comando do PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira.