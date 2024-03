Sob domínio de deputados que integram a bancada da bala, a Comissão de Segurança Pública da Câmara vai votar, na tarde desta terça-feira (12/3), a convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Este é o primeiro item da pauta da sessão inaugural do colegiado neste ano, presidido agora pelo deputado Alberto Fraga (PL-DF), histórico integrante desse grupo.

O autor do requerimento para levar o ministro à comissão é Ubiratan Sanderson (PL-RS), que cobra "esclarecimentos sobre as medidas que têm sido adotadas pelo ministério para conter o avanço do crime organizado no Brasil, bem como sobre a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró", argumenta o parlamentar no seu pedido.



A Comissão de Segurança integra o conjunto de espaços dominados pelos bolsonaristas na Câmara. Na distribuição dessas comissões, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro controla, além desta, as comissões de Constituição e Justiça, de Educação e a de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.