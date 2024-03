TCU recebe dois carros elétricos da BYD para uso institucional

O Tribunal de Contas da União (TCU) recebeu na terça-feira (12/3) dois carros elétricos para uso institucional. Os veículos BYD Seal foram entregues ao presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, pelo presidente da montadora no Brasil, Tyler Li, e pelo conselheiro especial da BYD no Brasil, Alexandre Baldy.

A corte de contas abriu um chamamento público para selecionar os carros, no modelo de comodato. O regime funciona como uma espécie de empréstimo dos veículos, sem custos para o tribunal.

Bruno Dantas destacou que o processo seletivo foi aberto para avançar na corte as práticas em sustentabilidade. “O uso de carros elétricos é uma forma de incentivar um novo padrão de racionalização na administração pública. Também está de acordo com as práticas de consumo sustentável estabelecidas no plano logístico do Tribunal”, declarou.

O TCU possui, desde 2015, um Programa de Logística Sustentável, que inclui o uso de tecnologias que não prejudiquem o meio ambiente, práticas de consumo sustentável e, sempre que possível, escolha das ações institucionais que mais se enquadrem nos requisitos de sustentabilidade.

A BYD ganhou destaque no Brasil após o lançamento do Dolphin, que atingiu a marca de carro elétrico mais barato do país na época, em 2023. Além disso, está em construção um complexo industrial da montadora em Camaçari, Bahia, no local onde ficava a antiga fábrica da Ford.

Em janeiro deste ano, a BYD também cedeu um carro modelo Tan, um SUV, para uso institucional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo período de um ano, também no modelo de comodato.