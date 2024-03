Raoni recebe a Legião de Honra da França

O presidente da França, Emmanuel Macron, concedeu, ontem, a Ordem Nacional da Legião de Honra ao líder indígena Raoni Metuktire. É a maior honraria francesa a seus cidadãos e a estrangeiros, que se destacam por atividades no cenário global. A entrega da distinção contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Várias vezes você foi à França para defender a causa e me comprometi a vir aqui, e estar junto com os seus, nessa floresta que é tão cobiçada. E você sempre lutou para defendê-la durante décadas. Lula e eu fazemos, hoje, causa comum por um dos nossos amigos nessa terra que pertence a vocês. Você se tornou embaixador do seu povo, interlocutor dos poderes públicos brasileiros e sempre sentinela do seu território", frisou Macron.

Por sua vez, Lula defendeu que o Prêmio Nobel da Paz seja entregue ao cacique. "Conheço muita gente que já ganhou o Nobel da Paz, e conheço quem ganhou sem merecer porque conheço as pessoas. E posso dizer uma coisa: não tem ninguém no planeta terra que mereça ganhar o Nobel da Paz mais do que você (Raoni) pelo que você fez na sua passagem pelo planeta Terra. No que depender da gente, uma conversadinha com o pessoal da Noruega, Suécia, conversar com uma rainha aqui, outra ali, a gente consegue fazer que, pela primeira vez, um indígena com mais de 90 anos, possa, representando o povo indígena brasileiro, receber o Prêmio Nobel da Paz. Você merece", afirmou.

Lula também prometeu mais demarcações de terras indígenas e cobrou a contribuição de países contra o desmatamento — em um claro recado a Macron. "Quem já desmatou tem que contribuir de forma muito importante para que os países que ainda têm floresta mantenham suas florestas em pé", lembrou o presidente.

Presentes à condecoração de Raoni, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, disse tratar-se de um "momento histórico". Já a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, ressaltou o desafio de fazer avançar a demarcação de terras indígenas.

"Fazemos parte deste país, não podemos ser meramente espectadores. Fazemos parte da solução de compartilhamento de responsabilidades, mas também de decisões", frisou.

Horas antes, Macron e Lula visitaram a comunidade ribeirinha da ilha do Combu e acompanharam a produção local do cacau. O presidente da França fica no Brasil até o dia 28.

Distinção dos tempos de Napoleão

A Legião de Honra foi instituída em 20 de maio de 1802 pelo então imperador da França Napoleão Bonaparte. O cacique Raoni recebeu o grau de cavaleiro, o primeiro da condecoração. Entre os brasileiros que receberam a honraria, estão os ex-presidentes José Sarney e Fernando Henrique Cardoso, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade. A França reconheceu o cacique como uma figura internacional devido à atuação nas causas indígena e ambiental.