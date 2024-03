O pedido de cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão (RJ), que foi expulso do União Brasil, já foi protocolado no Conselho de Ética da Câmara, nesta quarta-feira (27/3). O parlamentar é acusado de ser um dos mandantes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.



"A sua cassação é uma necessidade: a cada dia que o representado continua como deputado federal é mais um dia de mácula e de mancha na história desta Câmara. Sua cassação é impositiva para evitar que ele utilize do cargo para obstruir a Justiça, impedindo assim o cometimento de outros crimes", diz a representação do PSol.



O presidente do Conselho de Ética, Leur Lomanto (União-BA), anunciou que o processo será instalado na próxima sessão do colegiado, que só deve ocorrer 10 de abril. Uma vez instalado o caso, começam a correr prazos. O pedido de cassação de Brazão é assinado pela presidente do PSol, Paula Coradi.



Na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ), ontem, deputados da centro-direita pediram vista da homologação da decisão prisão preventiva de Brazão, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, e confirmada pela 2ª Turma da Corte.