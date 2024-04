Deputado estadual por São Paulo, Danilo Balas (PL) acionou o Ministério Público do estado contra o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) por intolerância religiosa. O motivo da ação trata-se de uma publicação que mostra a imagem de Jesus crucificado ao lado de soldados romanos com os dizeres “bandido bom é bandido morto”.

Segundo Balas, o post é preconceituoso em relação a cristãos. O parlamentar afirmou que comparar os religiosos a executores de Cristo ofende e desrespeita milhões de cristãos no Brasil e no mundo. A publicação, ainda segundo o deputado, representa uma afronta a um dos símbolos mais sagrados do cristianismo, que simboliza sacrifício, amor e redenção.

Acabamos de protocolar no @mpsp_oficial uma representação pedindo que seja averiguado possível crime de intolerância religiosa na publicação do @mtst que causou enorme polêmica e indignação em plena Sexta-Feira Santa.



Não nos calaremos diante de ataques a nossa fé e à liberdade… pic.twitter.com/VUa19GPKsL — Danilo Balas (@DaniloBalas) March 30, 2024

O Correio contatou a assessoria de imprensa do MTST e aguarda respostas em relação aos questionamentos do deputado estadual.

Veja abaixo o post do MTST:

Pré-campanha à prefeitura



O dabte sobre a publicação do MTST ocorre em meio à pré-campanha à prefeitura de São Paulo. Um dos possíveis postulantes, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) representa o movimento dos sem-teto. Diante disso, o prefeito da capital paulista e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), chamou o MTST de “turma do Boulos”.

Na sexta-feira Santa, ver uma postagem dessas é de cortar o coração. Um sacrilégio. Essa turma do Boulos só ataca a tudo e a todos. Estou indignado. pic.twitter.com/RgjlIdmy2k — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) March 29, 2024

Marina Helena, pré-candidata do Novo, foi outra que citou o “MTST do Boulos”. “Logo em um dia tão importante para os cristãos, o MTST do Boulos usou a crucificação para comparar bandidos e Jesus. Como é possível alguém cogitar que esse rapaz seja prefeito de São Paulo?”, questionou ela.

Logo em um dia tão importante para os cristãos, o MTST do Boulos usou a crucificação para comparar bandidos e Jesus.



Como é possível alguém cogitar que esse rapaz seja prefeito de São Paulo? https://t.co/4RE0zInFq8 March 29, 2024