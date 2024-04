TSE promove seminário sobre equidade racial nas eleições

O seminário é destinado a presidentes dos partidos em nível nacional e municipais, além de entidades e o público comprometido com a temática - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Escola Judiciária Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promove, nesta quarta-feira (3/4), o seminário Equidade Racial e Eleições. O evento será de 10h às 13h, no Auditório III do TSE, e contará com a presença dos ministros Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, Vera Lúcia, Edilene Lôbo e Marilda Silveira. Os magistrados comporão as mesas com os especialistas Marlon Reis e Irapuã Santana, para os debates.

O seminário é destinado a presidentes dos partidos em nível nacional e municipais, além de entidades e o público comprometido com a temática. O objetivo do evento é contribuir na construção de um processo eleitoral mais justo e inclusivo.

"Esse seminário é destinado às direções nacionais e municipais dos partidos políticos e tem como objetivo destacar a importância das políticas afirmativas para a equidade racial eleitoral, bem como expor as normativas da Justiça Eleitoral sobre o tema, na perspectiva dos palestrantes convidados", afirma a Escola Judiciária Eleitoral.

Quem quiser participar do seminário, deve realizar a inscrição por meio deste link.