Lula participa da inauguração de estação d'água em Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (4/4) da cerimônia de inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) de Ipojuca e o do trecho Belo Jardim — Caruaru da Adutora do Agreste de Pernambuco, ocorrida no município de Arcoverde (PE). O projeto, conectado à transposição do Rio São Francisco, visa garantir a expansão da distribuição de água de qualidade para moradores do estado.

Segundo o governo, a inauguração da EEAB é parte essencial para a finalização da primeira etapa do projeto da Adutora do Agreste — o maior sistema integrado de adutoras de abastecimento do Brasil e um dos maiores do planeta —, que vai garantir a distribuição de água de qualidade para 1,3 milhão de pessoas em 23 municípios de Pernambuco beneficiados até 2026.

Em discurso durante a cerimônia, Lula disse que o projeto da transposição do Rio São Francisco representa “milagre”, o qual só foi possível graças à fé dos eleitores, cujo voto elegeu um presidente nordestino com obsessão pela resolução do problema de acesso à água no Nordeste. No pleito presidencial de 2022, Lula recebeu 66,93% dos votos válidos no estado de Pernambuco.

“Se vocês não acreditassem, se não tivesse fé, jamais teriam votado, para presidente da República, em um pernambucano que não tem diploma universitário, que só tem um diploma primário e um curso do Senai. Vocês votarem em mim foi um ato de fé, um ato de coragem, um ato de acreditar que um milagre estava para acontecer nesse país. Esse foi o primeiro milagre, um retirante nordestino que saiu (do Nordeste) para não morrer de sede, volta tantos anos depois e está aqui com vocês, anunciando água na torneira de vocês”, afirmou ao povo.

Como impacto imediato, a inauguração da EEAB expande o atendimento atual de seis municípios para nove, e o abastecimento regular de 190 mil para 615 mil pessoas. Assim, passam a ser atendidos os municípios de Arcoverde, Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Bento do Una, São Caetano, Caruaru, Bezerros, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Brejo da Madre de Deus, Pedra, Venturosa, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Iati, Cachoeirinha e Lajedo.

O investimento do governo no projeto, até o momento, é de mais de R$ 1,2 bilhão, junto ao aporte de R$ 200 milhões do estado de PE. Na primeira etapa, foram construídos 790 km de tubulações, junto à confecção de três obras complementares de captação e interligações para fornecimento antecipado de água ao sistema. O governo estima que, após a conclusão total, o sistema adutor pernambucano deverá beneficiar um total de 2 milhões de habitantes em 68 municípios do estado.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes