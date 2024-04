São Paulo - O apresentador José Luiz Datena migrou do PSB para o PSDB depois de quatro meses na legenda socialista. Na 11ª legenda, a mudança é tida como estratégica para trazer os tucanos para a chapa encabeçada pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que deve ser candidata à prefeitura paulistana, mas Datena não confirmou ainda que participará da disputa na capital paulista.

"O que vai acontecer, vai acontecer. O futuro a Deus pertence. Por que eu ia convidar a Tabata para vir aqui se eu penso de forma diferente? Mas não depende só de nós. Eu não sei como o PSB vai encarar essa mudança de partido, os grandes nomes do partido concordaram com esse movimento", disse Datena.

O ingresso do apresentador no PSB, de Tabata, há apenas 4 meses, foi comemorado pelo partido que indicava que para uma chapa pura com Tabata e Datena na vice para as eleições municipais deste ano. O movimento é visto como uma tentativa da candidatura de Tabata, que com uma aliança com os tucanos, conseguirá aumentar o tempo na propaganda eleitoral gratuita e no fundo eleitoral.

"A minha vontade é estar do lado da Tabata, sempre, porque é uma pessoa fantástica, maravilhosa, que eu gosto e respeito e continuarei respeitando. Agora estou num partido que conversa com o meu antigo partido, que definam. Precisa perguntar mais para os dirigentes, eles que respondam", respondeu Datena aos questionamentos se seria candidato pela primeira vez.

Datena é um nome muito conhecido pela sua atuação na televisão, sempre apresentando programas populares, ele foi cortejado por legendas que veem nele um puxador de votos. Mas com um histórico de anunciar candidaturas e desistir na última hora, o anúncio da intenção em compor chapa com Tabata ainda é vista com um certo descrédito no meio político.

Em sua décima primeira legenda o apresentador foi pré-candidato à prefeitura de São Paulo, em 2016, pelo seu partido, à época, o PP; depois em 2018 se lançou pré-candidato ao Senado por São Paulo, quando estava no Democratas; já em 2020, depois de filiar-se ao MDB era cotado para ser vice de Bruno Covas, mas recuou e a vaga ficou com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB); nas últimas eleições nacionais, em 2022, Datena foi novamente cotado para o Senado, mas no último dia do prazo para deixar de apresentar o noticioso policial que comanda na TV Bandeirantes, anunciou que não concorreria.