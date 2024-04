Lula promete Transnordestina até 2027

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuou, ontem, seu giro pelo Nordeste e deu destaque a duas das maiores obras de infraestrutura da região: a ferrovia Transnordestina e a transposição do Rio São Francisco. Em Iguatu, no Ceará, Lula prometeu entregar os trilhos até 2027. A obra se arrasta há quase 20 anos. Ele ainda admitiu a série de problemas enfrentados na construção durante seus mandatos anteriores, como a falta de verbas e o licenciamento ambiental. Quando finalizada, a via vai ligar o interior do Piauí à costa cearense.

"O compromisso da empresa é que a gente pode terminar isso ou até o fim de 2026, ou até o primeiro trimestre de 2027. Se depender do governo, a gente vai terminar, porque o governo vai cumprir todos os acordos firmados, e não vai permitir que faltem recursos", discursou.

Ele enfatizou ter havido uma série de problemas envolvendo a Transnordestina nos seus primeiros mandatos, como impacto ambiental das construções, falta de licenciamento e escassez de dinheiro para completar as obras. A ferrovia é administrada e construída pela Transnordestina Logística S/A (TLSA).

"Era um verdadeiro inferno para a gente tentar colocar essa ferrovia para funcionar", declarou. Ele disse ao atual diretor da TLSA, Tufi Daher Filho, que a companhia já o "enrolou" muito no passado.

Em 2015, um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou uma série de irregularidades na construção. A empresa responsável fez, por exemplo, alterações no projeto que não foram submetidas à Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT). O órgão sustentou ainda que o governo não fiscalizou o cumprimento das entregas. A ferrovia deveria ter ficado pronta em 2016.

"Vamos terminar essa ferrovia. Se eu não entregar, me cobrem, porque significa que vou perder a confiança de quem eu jamais deveria perder neste Brasil", ressaltou.

Ao menos 61% das obras da Transnordestina estão prontas. Ao todo, serão 1.206 quilômetros de trilhos, passando por 53 cidades. Quando concluída, será usada para escoar a produção de grãos, minérios, fertilizantes e combustíveis para o litoral, de onde pode ser exportada. O projeto é prioritário dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e recebeu R$ 269 milhões de investimento no ano passado.

Lula também assinou a ordem de serviços para o Ramal do Rio Salgado, trecho que foi vetado do projeto inicial da transposição do São Francisco. As obras terão extensão de 34km entre a Paraíba e o Ceará e vão reforçar o abastecimento com as águas do maior rio do Nordeste.

Acenos a Campos

Pela manhã, Lula participou de um compromisso em Pernambuco, onde esteve desde quinta-feira. O presidente marcou presença no lançamento de obras para contenção de encostas no Recife, ao lado do prefeito João Campos. O petista fez uma série de elogios ao gestor, filiado ao PSB e favorito nas eleições municipais de outubro. O PT pretende apoiar a candidatura dele na cidade, mas insiste em indicar o nome do vice.

"Pense num menino esperto. Pense num cabra jeitoso. Está seguindo o caminho do pai, daqui a pouco está melhor", comentou o presidente.

João Campos é filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, que morreu em 2014, vítima de um acidente de avião em Santos (SP), quando concorria à Presidência da República.

Em sua fala, Lula também citou que tinha uma "relação muito forte" com Eduardo, e fez mais afagos ao prefeito do Recife. "Com essa idade, ele tem um futuro político excepcional e sabe que tem que trabalhar e que tem que fazer as coisas corretas, porque a gente não pode mentir para o povo", disse. Ainda instou Campos a inaugurar mais obras, já que candidatos à reeleição não podem fazê-lo nos três meses anteriores ao pleito. A vitória dele é considerada certa.