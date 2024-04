Presidente do TJDFT recebe o título de Cidadão Honorário de Brasília

O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), desembargador Cruz Macedo, foi homenageado com o Título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia para entrega do título foi realizada na noite de quarta-feira (10/4), no plenário da CLDF e contou com a presença de autoridades, familiares e amigos do desembargador.

O responsável por entregar a homenagem foi o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Wellington Luiz. Na ocasião, o distrital comentou que a entrega do título não pode ser banalizada e que “Brasília se engrandece com nomes como o do desembargador entre seus cidadãos”.

Após receber das mãos do presidente da CLDF o referido título, Macedo realizou um discurso de agradecimento, em que declarou estar honrado com a homenagem, externou o amor por Brasília e reconheceu o papel fundamental que família exerceu em sua trajetória.

“Aprendi com meus pais que a melhor maneira de vencer na vida é ter fé, ser correto, estudar, trabalhar muito, ter coragem de enfrentar qualquer dificuldade e não desistir. Com esse objetivo vim para Brasília e posso garantir que aqui sou muito feliz”, afirmou o presidente do TJDFT.

Macedo compartilhou ainda um pouco de sua trajetória pessoal e falou sobre a forma como acompanhou diversas lutas importantes na história de Brasília e do Brasil, como a participação na Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição Federal de 1988.

O desembargador aproveitou o momento para fazer uma homenagem ao Poder Judiciário do Distrito Federal, do qual declarou ter orgulho de fazer parte, e concluiu o discurso ressaltando a importância de todos manterem o compromisso de proteger a democracia.

“Continuo muito interessado no direito, julgando, trabalhando, estudando, sempre buscando a Justiça, inconformado com as injustiças e as desigualdades. Continuo ouvindo boa música, torcendo pelo glorioso Botafogo, gostando das coisas do campo, acreditando em um Brasil mais justo, mais igual e mais feliz. E sigo apaixonado pela Mônica e encantado por Brasília”, disse.

Estiveram presentes na cerimônia os juízes auxiliares da Presidência Luis Martius Júnior e Caio Brucoli, os desembargadores do TJDFT Maria de Lourdes Abreu, Mario-Zam, Héctor Valverde, José Firmo e Sérgio Rocha (2º Vice-Presidente da Corte, familiares do desembargador Cruz Macedo, amigos e servidores do Tribunal, além do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a ministra Vera Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).