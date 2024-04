Brasil pede 'máxima contenção' após ataque do Irã a Israel

Após o ataque do Irã a Israel, neste sábado (13/4) o Governo brasileiro se manifestou, por meio de nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, e pediu que a todas as partes envolvidas no conflito "exerçam máxima contenção". O Itamaraty também conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada.

O Governo brasileiro recomenda que não sejam realizadas viagens não essenciais à região e pede que os brasileiros que estão na região acompanhem as publicações da embaixada. O Itamaraty monitora a situação dos brasileiros na região, especialmente em Israel, Palestina e Líbano.

No sábado, o Irã lançou um ataque contra Israel. Cerca de 200 drones foram disparados, em retaliação ao ataque no consulado do Irã na Síria, no dia 1° de abril. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, informou "a vasta maioria" desses artefatos foram interceptados, com apoio de aliados. Em pronunciamento à imprensa, Hagari afirmou que um "pequeno número" deles atingiu o solo e causou danos mínimos. "Estamos operando com força total para nos defendeu", disse ele, que acrescentou que a ofensiva ainda não acabou.

Após o ataque, o Irã afirmou que se considera vingado e alertou que Israel não reaja, sob pena de "resposta mais forte". Israel pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, a reunião será realizada na tarde deste domingo em Nova Iorque.

Confira nota do Ministério das Relações Exteriores na íntegra

O Governo brasileiro acompanha, com grave preocupação, relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria.

Desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, o Governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã.

O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada.

O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano desde outubro passado.