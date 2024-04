Dívida dos estados: Pacheco se reúne com governadores do Sudeste

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebe, nesta segunda-feira (15/4), um grupo de governadores para tratar das dívidas dos estados com a União. Estão previstos para participar os governadores do Consórcio Integrado dos Estados do Sul e do Sudeste (Cosud): Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Ronaldo Caiado (União), de Goiás; e Gabriel de Souza (MDB), governador em exercício do Rio Grande do Sul.

Pacheco afirmou na semana passada que a ideia é construir uma proposta coletiva que seja “madura politicamente e possível matematicamente”. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, receberá a proposta dos estados para finalizar um projeto a ser enviado ao Congresso ao retornar de viagem.



Haddad cumpre agendas em Washington, nos Estados Unidos, envolvendo o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, previstas para ocorrerem entre hoje e sexta (19).

Dos 27 estados, 23 têm dívidas de longo prazo. O saldo devedor acumulado atinge a cifra de R$ 740 bilhões. Desse montante, esses cinco estados devem R$ 690 bilhões.

A dívida de Minas Gerais é de R$ 160 bilhões, cuja negociação tem sido encabeçada por Pacheco. O estado é o único que não aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal.