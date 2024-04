Deputado do PSol fala em "aniquilamento" dos liberais

Em discurso na Comissão de Administração e Serviço Público, da Câmara dos Deputados, durante uma mobilização de servidores de universidades e Institutos Federais (IFs) pelo reajuste salarial, nessa terça-feira (16/4), o deputado Glauber Braga (PSol-RJ) falou sobre o "aniquilamento" de políticos da oposição.

A fala do parlamentar vem sendo criticada por outros congressistas. Antes da declaração, o deputado Glauber protagonizou cenas de violência contra um membro do Movimento Brasil Livre (MBL) na Câmara dos Deputados.



“Dentro deste auditório tem uma força robusta de quem se posicionou, de quem não custeou o alambrado no enfrentamento ao fascismo de plantão. Sem a ilusão de que a derrota do fascismo se dá exclusivamente pela via eleitoral, mas sem desprezar a necessidade de derrotar também eleitoralmente o fascista que estava na presidência da República [em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro]. Mas, a continuidade da mobilização é que faz a diferença para que o fascismo seja definitivamente enterrado", disse Braga.

"E aí, meus camaradas, minhas companheiras, defender o pensamento crítico, defender a educação pública brasileira, defender a saúde pública brasileira não é uma opção lateral, é uma necessidade histórica, porque é uma necessidade do povo por aquilo que é representado na luta de cada um de vocês. Também porque é fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas: os liberais e fascistas de plantão”, continuou.

A declaração do parlamentar foi alvo de críticas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em suas redes sociais, ainda nesta terça-feira (16/4), o parlamentar mineiro ironizou a fala.

"Após perder o equilíbrio, atacar um visitante da câmara e acusar injustamente um deputado de “defensor de nazista”, ele diz em aniquilamento de opositor político. Mas óbvio que um comunista que seus ídolos mataram milhões não quis dizer aniquilamento de morte… é aniquilamento do amor", disse.



Carla Zambelli também disparou críticas à fala do parlamentar e disse que Glauber "precisa ser cassado".

Para mais conteúdos como este, siga meu irmão @BrunoZambelli3 pic.twitter.com/4C3nVy4lhw — Carla Zambelli (@Zambelli2210) April 17, 2024

Agressões

Ontem, antes do encontro com servidores, Glauber expulsou aos chutes o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costenaro. O parlamentar afirmou à Polícia Legislativa estar sendo perseguido pelo rapaz que já teria tentado intimidá-lo em outras ocasiões. A oposição afirma que o Partido Liberal vai denunciar Glauber Braga (PSOL-RJ) no Conselho de Ética.

Costenaro é conhecido nas redes sociais por interpelar de maneira provocativa parlamentares de esquerda em locais públicos e depois postar os vídeos em suas redes sociais. Ele é pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Novo.