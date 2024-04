Zhu Qingqiao, embaixador da China: "Nossa relação é de longo prazo"

Brasil e China completam, este ano, 50 anos de relações diplomáticas, além dos 20 anos da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban) — instalada em 2004, quando o Brasil reconheceu o país asiático como uma economia de mercado e criou o colegiado para fomentar discussões entre os dois governos. Desde então, as nações apenas estreitaram os laços no campo comercial, apesar de tensões diplomáticas em alguns governos, como no de Jair Bolsonaro.

Em conversa com o Correio, o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, ressaltou que os dois países são as maiores nações em desenvolvimento em seus respectivos hemisférios. Afirmou, ainda, que o Brasil sempre esteve entre os primeiros a firmar parcerias estratégicas com os chineses. Para o futuro, ele espera uma aproximação ainda maior em temas como economia verde e reindustrialização.

Qingqiao citou como exemplo a Iniciativa Cinturão e Rota (ICR), um projeto global de investimentos chineses em infraestrutura, ao qual o Brasil optou por não aderir oficialmente até agora — apesar de os primeiros convites virem em 2018.

O embaixador participou, ontem, do evento "50 anos da Relação Brasil-China: Cooperação para um Mundo Sustentável", em Brasília, realizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e pela Academia Chinesa de Ciências Sociais (CASS). O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também participou do encontro e celebrou o marco diplomático.

"O melhor resultado da parceria Brasil-China é o comércio exterior. Ele é campeão. Hoje, a China é o maior parceiro comercial brasileiro, com fluxo superior a US$ 150 bilhões de dólares, e crescente", frisou.

Também estavam presentes a senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS), o embaixador Eduardo Paes Saboia — secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores —, o presidente do Cebri, José Pio Borges, e o vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), Gedeão Pereira. Confira a entrevista.

Qual a importância, para a China, dessas últimas cinco décadas de relacionamento com o Brasil?

O marco de 50 anos de relações diplomáticas é muito importante. China e Brasil são os maiores países em desenvolvimento, respectivamente, nos hemisférios Leste e Oeste. Temos uma tarefa em comum, que é o desenvolvimento, a construção dos dois países. E, na economia, temos muita complementaridade.

A data também marca os 20 anos de criação da Cosban, que aprofundou a parceria. O que mudou nestas duas décadas?

Nesses 20 anos, nós, os dois países, sempre encaramos essa relação do ponto de vista estratégico. E o Brasil é o primeiro país (em desenvolvimento) a estabelecer parceria estratégica com a China (em 1993). E também o primeiro país na América Latina a estabelecer essa relação de parceria estratégica global com a China (em 2012). Isso mostra que nossos países sempre encararam essa relação do ponto de vista de longo prazo.

Apesar das aproximações e afastamentos promovidas por diferentes governos brasileiros, a parceria se manteve firme todo esse tempo...

Conseguimos passar por diferentes períodos, mas sempre o Brasil estava lá. Há 14 anos a China é o maior parceiro comercial do Brasil, e também é o maior mercado para exportação do Brasil. Estamos muito contentes e com vistas aos próximos 50 anos.

Dá para prever o que vem pela frente?

Vamos fazer um resumo, tirar a experiência — uma boa experiência — e olhando para frente como um futuro compartilhado para ambos os países, aproximando ainda mais essas relações e, também, fazendo essa sinergia da estratégia de desenvolvimento dos países. Como, por exemplo, a Iniciativa Cinturão e Rota e os projetos do Brasil de reindustrialização, de transformação ecológica. Temos muitas áreas para explorar — ciência, tecnologia e inovação, economia verde, economia digital. Por isso, podemos ter um futuro muito promissor.