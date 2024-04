Cobrança de Dino sobre emendas Pix é vista como sinal positivo

Coluna Brasília-DF

O chamamento do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Executivo e Legislativo expliquem a continuidade das emendas orçamentárias liberadas sem transparência, o chamado orçamento secreto, emendas Pix, é visto como um sinal positivo no Executivo. Isso porque ajudará a coibir os movimentos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, que é quem tem cuidado da liberação de emendas dos senadores, e os da Câmara, Arthur Lira, que ainda detém poder sobre as emendas.

Foi na seara de Davi Alcolumbre e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o governo recebeu a maior bola nas costas esta semana: a volta do quinquênio do Judiciário, que eleva a despesa em R$ 42 bilhões. Nesse sentido, o governo convive bem com o presidente da CCJ do Senado, mas é na linha do "confia desconfiando".

Onde pega o quinquênio

A avaliação política dos líderes sobre o quinquênio do Judiciário é de que não dá para conceder esse benefício enquanto o governo anuncia aos quatro ventos que não tem recursos para dar aumento salarial aos funcionários das universidades e outras categorias, que estão em greve e fizeram, inclusive, um ato na Esplanada esta semana.

Durma-se com...

Se quiser realmente obter vitórias em todas as propostas que podem representar aumento de despesa, o governo terá que fazer a sua parte. O que se ouve dos líderes é que o Poder Executivo lançou um leque de programas como se estivesse nadando em dinheiro. E quer executar tudo com os recursos reservados às emendas, sem dividir os louros de nada com a sua suposta base congressual. Terá que realizar uns, atrasar outros.

... um barulho desses

Na conversa entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na presença do líder do governo José Guimarães, alguém fez as contas e descobriu que Arthur não fala com Padilha desde novembro. E essa relação só tende a piorar.

Lula em campo

A semana que vem será mais uma daquelas em que o governo fará uma ofensiva junto aos parlamentares, capitaneada pelo próprio Lula. Estão em gestação conversas com Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, bancadas e líderes, e envio da regulamentação da reforma tributária. O ingresso de Lula é o último recurso. Se não funcionar, não haverá mais a quem recorrer.

Virem-se com uma vaga

Em 2026, estarão em disputa duas vagas ao Senado em cada estado. No Distrito Federal, porém, uma está "reservada" para o governador Ibaneis Rocha, que já disse, com todas as letras, que será candidato. Agora, Bia Kicis, Michelle Bolsonaro, Alberto Fraga, Izalci Lucas, todos do PL, terão que conversar muito para ver quem ficará com a outra.

Veja bem

No plano nacional, o que se ouve no PL é que Michelle Bolsonaro caminha para ser candidata ao Senado no DF, uma vez que ela jamais ocupou um cargo executivo ou legislativo. Além disso, há outros atores que, a preços de hoje, teriam a preferência para disputar o Planalto, caso, por exemplo, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Dona Lu põe a mão na massa

Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, participou, ontem, da formatura de mais uma turma do Polo Padaria Artesanal do DF (foto), que ela idealizou e montou por aqui. Desta vez, comemorou ao lado de representantes da Paróquia Sagrado Mercês e da Casa Ressuscita em Cristo.

Hoje tem

Quem perdeu o lançamento do livro de Luiz Recena no mês passado tem uma segunda chance de bate-papo com o autor da obra Rússia Resistente — Primeira Guerra Mundial com alta tecnologia. Ele estará, hoje, em mais uma rodada de autógrafos, na Quituart, canteiro central, na altura da QI 09/10 do Lago Norte, a partir das 12h.