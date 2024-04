AG Aline Gouveia

Educação é a única área com saldo positivo no governo Lula - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Educação é a única área com saldo positivo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo dados de pesquisa do Ipec, divulgada neste domingo (21/4), 38% dos brasileiros entrevistados avaliam a gestão no setor educacional como boa ou ótima, 28% como regular e 31% como ruim ou péssima.

Por outro lado, o combate à inflação foi o item que obteve mais avaliações negativas do que positivas, pois 46% dos entrevistados classificaram a atuação do governo como ruim ou péssima, 28% como regular e 23% como boa ou ótima. O combate ao desemprego, segurança pública, saúde aparecem em seguida como as áreas com saldo de avaliação negativo.

Na área do meio ambiente, houve empate entre as avaliações positivas e negativas, com 33% cada. Os que avaliaram como regular somaram 29%. No combate à pobreza, 33% avalia a atuação do governo Lula como boa ou ótima, 27% como regular e 38% como ruim ou péssima.

Veja a avaliação de cada área

ÁREAS BOA OU ÓTIMA REGULAR RUIM OU PÉSSIMA Educação 38% 28% 31% Combate à fome e à pobreza 33% 27% 38% Meio ambiente 33% 29% 33% Política externa 30% 24% 37% Saúde 29% 30% 42% Segurança pública 27% 28% 42% Combate ao desemprego 26% 31% 39% Combate à inflação 23% 28% 46%

A pesquisa também questionou aos entrevistados sobre o preço de alimentos. De acordo com o levantamento, para 79% o preço aumentou nos últimos meses. Em contrapartida, 9% acreditam que os valores tiveram queda.

No entanto, apesar da avaliação negativa em relação à área econômica, o Ipec mostra que os brasileiros ainda são otimistas com relação à melhora do cenário, pois 40% consideram que a situação econômica do país vai estar melhor nos próximos seis meses.

O levantamento do Ipec foi realizado entre os dias 4 e 8 de abril, com 2 mil pessoas entrevistadas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.