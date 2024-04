O maquiador Agustin Fernandez tem proximidade com a família Bolsonaro, especialmente com a ex-primeira dama Michelle - (crédito: Reprodução/Instagram/@agustinofficial)

O maquiador bolsonarista Agustin Fernandez anunciou, na segunda-feira (22/4), o fechamento da loja Divo Beauty, que vende o perfume que recebeu o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Agustin afirmou que estava ocorrendo golpes na venda do produto, por meio de links que não têm relação com a empresa. O maquiador tem proximidade com a família Bolsonaro, especialmente com a ex-primeira-dama Michelle.

"Nunca imaginei que alguém faria um site igual o meu e usaria meu rosto para fazer campanhas de anúncio e aplicar golpes. Infelizmente muitas pessoas foram lesadas, e o pior, muitas ainda devem estar acreditando que eu não entreguei o produto", disse Agustin, no Instagram.



"Eu fiz tudo para que fosse perfeito. Previ vários acontecimentos, como a sabotagem da entrega e furto de mercadoria, então tirei minha logomarca das caixas. Mas por isso eu realmente não esperava. Esse tempo off-line das redes sociais vai ser muito bom não só para mim, mas também para você que é meu cliente", emendou o maquiador.



Agustin também afirmou que voltará na segunda semana de maio e prometeu novidades. "Até lá, é preciso vocês saberem que a loja Do Divo deixará de existir", frisou.

O perfume inspirado no ex-presidente foi lançado em 21 de março, dia do aniversário de Bolsonaro. "Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro", disse Augustin à época. De acordo com o maquiador, o perfume "traz na essência exclusividade, força masculina e resiliência"