Principal entidade beneficiada pelo Perse faz jantar em homenagem a Lira

Painel em homenagem a Lira, com projeção de sua assinatura na tela, em jantar oferecido pelo associação de hotéis ao presidente da Câmara, pela aprovação do Perse - (crédito: Evandro Éboli)

Um enorme painel em homenagem a Arthur Lira, com a projeção da assinatura do presidente da Câmara, o recebeu, na noite desta terça-feira (23/4), em um jantar oferecido pela Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), para dezenas de convidados, após a aprovação do Programa Especial de Recuperação do Setor de Eventos, o Perse.

A entidade de hoteleiros é a principal beneficiada pela extensão do programa, que vai gerar ao governo uma renúncia fiscal de R$ 15 bilhões até o ano de 2026.

Nos discursos dos empresários. Lira foi chamado de "concierge de honra" do setor. Dezenas de deputados, maior parte do Centrão, compareceram. Bolsonaristas e petistas também estavam no evento, no enorme salão do Centro Internacional de Convenções do Brasil.

Lira discursou no final e disse que o Perse é uma vitória da Câmara, que foi aprovado em foi governos ideologicamente distintos, de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva