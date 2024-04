Vereadora tira peruca para protestar contra ataques nas redes sociais

Vereadora Cris Monteiro (Novo) antes de tirar a peruca no Plenário da Câmara - (crédito: André Bueno | REDE CÂMARA SP)

A vereadora Cris Monteiro (Novo) tirou a peruca para se defender de ataques nas redes sociais, durante sessão da Câmara Municipal de São Paulo na terça-feira (23/4). A parlamentar sofre de alopecia, uma doença autoimune cujo a principal característica é a perda de cabelo.

Segundo Monteiro, a imagem dela foi publicada nas redes sociais de vereadoras do PSol com legendas que a teriam classificado como bolsonarista e apoiadora do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"Sou uma vereadora de direita sim, mas não uma vereadora de extrema-direita. Eu penso muito diferente da esquerda e, como podem avaliar por minhas votações, eu votei contrária à pauta do prefeito, demonstrando que essas postagens eram mentirosas. Elas serviram para insuflar seus seguidores a virem nas redes sociais me ofenderem", disse.

Depois da explicação inicial, a vereadora retirou a peruca e disse que estava nervosa por nunca ter feito esse gesto em público. “Eu nunca apareci sem peruca na frente de pessoas estranhas, mas essa sou eu. Essa condição autoimune me faz perder os cabelos. Eu sou uma mulher careca, mas essa condição não me define, ela apenas uma das inúmeras características físicas que eu tenho”, frisou.

Ela ainda afirma que não se posta como uma “vítima” por ser portadora de alopecia e exibiu uma série de postagens em que pessoas a ofendem nas redes sociais. Entre os comentários estavam ofensas como “careca”, “vaca”, e uma outra usuária dizendo que a “peruca está pesando o cérebro”.