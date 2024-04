Rodrigo Amorim é lançado pré-candidato no Rio, e irmão do deputado declara apoio a Ramagem

Logo após o União Brasil anunciar que o deputado estadual do Rio de Janeiro Rodrigo Amorim vai disputar a prefeitura do Rio pela legenda, o irmão dele, vereador Rogério Amorim (PL), fez uma publicação chamando o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), pré-candidato do Partido Liberal que conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de "futuro prefeito".

O apoio ao ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi feito por Rogério em publicação no Instagram nesta quinta-feira, 25. Sem mencionar a pré-candidatura do irmão, o vereador compartilhou uma foto ao lado de Ramagem, do deputado estadual Anderson Moraes (PL-RJ), do também vereador Marcos Braz (PL-RJ) e do líder municipal do PL, Bruno Bonetti.

Na legenda, Rogério disse que o registro foi feito durante visita do "nosso pré-candidato e futuro prefeito do Rio, deputado Ramagem", a convite de Braz, e afirmou que, "sem sombra de dúvidas", estão "no caminho certo".

Rodrigo, também aliado e apoiador de Bolsonaro, disse que Ramagem é um "amigo" e que reconhece tudo o que o deputado federal "fez pelo Rio", em entrevista concedida ao site do jornalista Eduardo Tchao, nesta quinta. O pré-candidato pelo União ainda afirmou que os dois "estão do mesmo lado, contra Eduardo Paes", atual prefeito da cidade e pré-candidato à reeleição. Para o deputado, o chefe do Executivo municipal representa "um projeto da esquerda" por ter o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda de acordo com o pré-candidato do União Brasil, Paes tentou buscar o apoio da legenda, mas o partido foi "firme" e optou por disputar a prefeitura com um representante próprio. Rodrigo ainda disse que o objetivo é estabelecer uma "frente de centro-direita", composta também pelo deputado federal Marcelo Queiroz (RJ), pré-candidato pelo PP, contra o projeto "de esquerda" do atual prefeito.

Concordando com uma publicação no X (antigo Twitter) de uma usuária que afirma que o importante é afastar a prefeitura "das garras" de Paes, Rodrigo declarou que a esquerda "quer desunir" os pré-candidatos aliados do ex-presidente. "Não entrem em conversa de lobo em pele de cordeiro, a esquerda só quer nos desunir", escreveu o deputado estadual.

De acordo com pesquisa eleitoral AtlasIntel/CNN Brasil divulgada nesta quarta-feira, 24, Paes lidera a disputa pela prefeitura com 42,6% das intenções de voto, enquanto Ramagem aparece em segundo lugar com 31,2%.

Sobre o apoio do irmão a Ramagem, Rodrigo disse que é normal Rogério apoiar o candidato do próprio partido, mas reafirmou que o mais importante é "não caminhar com Eduardo Paes".

No último domingo, 21, os irmãos Amorim compareceram juntos ao ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana. De acordo com o Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo (USP), a manifestação reuniu 32.750 pessoas. O evento no Rio foi marcado por elogios ao dono do X e da Tesla, Elon Musk, acusações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e críticas ao governo Lula e ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).