Lula recebe primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, no Planalto

Presidente Lula e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, posam para fotos antes de reunião no Palácio do Planalto - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira (3/5) o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, no Palácio do Planalto. Os líderes estão reunidos para discutir a relação bilateral e temas da agenda internacional, como a reforma da governança e as guerras em andamento no mundo.

O petista recebeu Kishida com honras, no topo da rampa do Planalto. Depois, a banda do Batalhão da Guarda Presidencial tocou os hinos dos dois países, primeiro o do Japão, depois o brasileiro. Eles tiraram fotos juntos antes de seguir para a reunião, a portas fechadas, com seus ministros.

No fim desta manhã, Lula e Kishida farão uma declaração conjunta à imprensa. Depois, almoçam no Palácio do Itamaraty.

Assinatura de acordos

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira é um dos principais temas do encontro, bem como a atração de investimentos para o Brasil e a agenda climática. Os dois líderes também vão assinar acordos entre os dois países.

Kishida vai à tarde ao Paraguai, mas retorna ao Brasil no sábado (4/5), quando participa de reuniões com empresários e com a comunidade japonesa em São Paulo.