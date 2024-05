Lula vai conceder entrevista coletiva para falar sobre enchentes no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concederá entrevista coletiva nesta terça-feira (7/5) para falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Ele é o convidado do programa Bom Dia, Ministro, que vai ao ar no Canal Gov. Esta é a primeira vez que Lula vai à EBC desde que se tornou presidente, em 2003.

Durante a entrevista, Lula vai falar sobre a atuação do governo federal no resgate de atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul, além de apoio aos desabrigados e a reconstrução do estado. Integrantes do governo avaliam que será necessário um "orçamento de guerra" para reconstruir o estado.

Mais de 781 mil pessoas estão desabrigadas, 584 mil casas estão sem energia e cidades inteiras, como Canoas, estão debaixo d' água. As chuvas históricas ultrapassaram o volume de água que caiu nos temporais de 1941 e se tornou o maior desastre climático da história do estado.

Lula esteve duas vezes no estado, na semana passada e nesta semana. 83 pessoas morreram e mais de 100 seguem desaparecidas. As chuvas ainda não pararam. Na quarta-feira (8), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será o entrevistado no programa.