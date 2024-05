Lira pede fim de polarização política e ideológica por ajuda ao RS

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pediu para deputados de diferentes partidos pararem a discussão ideológica política relacionada a maior enchente da história do Rio Grande do Sul e se concentrassem em aprovar o reconhecimento de calamidade no estado. “Pediria a todos os parlamentares que no dia de hoje evitassem qualquer tipo de debate que não mostre cautela, prudência, respeito e solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul no Plenário hoje”, disse.

Lira fez um relato da viagem que fez com o presidente Lula; o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; o presidente interino do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e 13 ministros para ver a extensão dos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias no estado gaúcho. “A realidade da brutal catástrofe que aconteceu naquele estado, quando qualquer um vê presencialmente é chocante”, disse.

Segundo Lira, a Câmara precisa votar o reconhecimento do estado de calamidade para que governo estadual, prefeitos e Executivo federal possam traçar uma linha de atuação. “E o Parlamento possa dar as respostas para desburocratizar, atender e apaziguar o sofrimento de um povo que está passando um momento de muita dificuldade.”