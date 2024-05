PF mira pessoas ligadas a Bivar em apuração de ameaças contra Rueda

As investigações tiveram início na Polícia Civil do Distrito Federal, a partir de boletim de ocorrência feito por Rueda contra Luciano Bivar, deputado federal e ex-presidente da sigla. As ameaças teriam sido feitas em fevereiro deste ano. Rueda alega que Bivar ameaçou ele e a sua família - (crédito: Reprodução/Linkedin - Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (7) uma operação para investigar ameaças contra Antônio Rueda, presidente do União Brasil, em endereços de pessoas ligadas a Luciano Bivar, ex-líder da sigla. De acordo com a corporação, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no interior de Pernambuco.

As investigações tiveram início na Polícia Civil do Distrito Federal, a partir de boletim de ocorrência feito por Rueda contra Luciano Bivar, deputado federal e ex-presidente da sigla. As ameaças teriam sido feitas em fevereiro deste ano.

Rueda alega que Bivar ameaçou ele e a sua família. A defesa do atual presidente do partido também pede que Bivar seja investigado para avaliar suposto envolvimento em incêndios ateados em duas casas da família do cliente em Pernambuco.

As diligências foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e acabaram a cargo da PF, em razão de Bivar ter o cargo de deputado. Ele era presidente da sigla até março, quando foi afastado e Rueda assumiu.

O União Brasil tem a terceira maior bancada da Câmara, com 59 deputados. No plenário, Bivar negou qualquer ligação com ameaças ou com os incêndios dos imóveis.