Governo federal deve conceder auxílio de R$ 5 mil por família desabrigada no RS

O governo federal deve conceder um auxílio de R$ 5 mil para cada família desabrigada no Rio Grande do Sul devido as fortes chuvas que assolam o estado. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

A declaração foi dada após reunião virtual com o governador do Rio Grande do Sul, na tarde desta segunda-feira (13/5), em que o governo federal oficializou o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei com a suspensão da dívida do estado com a União por três anos, com renúncia total dos juros sobre a débito durante o período.

"Amanhã [14], eu quero anunciar uma série de medidas para as pessoas físicas, ou seja, o recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa, recebam recursos da União para que possam começar a repor parte daquilo que perderam", disse o presidente me discurso.

Uma das medidas em discussão é a criação de uma espécie de auxílio emergencial, similar ao adotado durante a pandemia de covid-19, para socorrer especialmente as pessoas que perderam suas atividades remuneradas.

Segundo a Folha, o governo estudou abrir linhas de crédito a juros baixos ou zero para vítimas das enchentes. Mas a pasta concluiu que os bancos pediriam garantias para eventuais calotes, o que exigiria R$ 1,5 bilhão em recursos do governo. Por isso, a decisão foi depositar diretamente o valor para as famílias.

Lula viaja a Porto Alegre nesta quarta-feira, quando pretende anunciar o benefício aos moradores afetados, ao lado do governador do estado, Eduardo Leite (PSDB).