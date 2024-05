Padilha destaca "celeridade" do Congresso para aprovar medidas para o RS

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, parabenizou a “celeridade” do Congresso Nacional em aprovar medidas para ajudar na reparação do Rio Grande do Sul e atender as vítimas do desastre. “Nós estamos naquela etapa de salvar vidas, nós temos que estar preparados para o esforço de reconstrução e um plano de reconstrução sustentável ao estado do Rio Grande do Sul”, destacou o ministro.

Em reunião com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o líder do governo na Casa, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), Padilha destacou a aprovação da proposta de suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, o que deve garantir R$ 23 bilhões a mais em recursos para o estado.

Além disso, o chefe da pasta também agradeceu os deputados e senadores pela antecipação do pagamento das emendas parlamentares e informou que mais de R$ 630 milhões já estão nas contas dos municípios. Ele ainda destacou a aprovação do pagamento das chamadas "emendas de transferência especial para o Rio Grande do Sul", que devem garantir mais de R$ 480 milhões em recursos extraordinários para o estado.

“Nós estamos encerrando uma semana do Congresso Nacional mais uma vez onde teve celeridade na aprovação de medidas encaminhadas pelo governo do presidente Lula, para ajudar no enfrentamento da tragédia no Rio Grande do Sul”, afirmou Padilha.

Os municípios têm até esta sexta-feira (16/5) como prazo final para aceitar as indicações de emendas de transferência especial. Os recursos serão destinados ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), para garantir mais celeridade à destinação da verba.