Lula presta condolências ao Irã pela morte do presidente Ebrahim Raisi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou condolências ao governo e ao povo do Irã após a morte do presidente Ebrahim Raisi, vítima de um acidente de helicóptero. "Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano", afirmou Lula nas redes sociais, nesta segunda-feira (20/5).

Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano. — Lula (@LulaOficial) May 20, 2024

Além de Raisi, o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, também morreu no acidente de helicóptero. Também estavam no voo o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três integrantes da tripulação. Todos morreram. Os corpos dos passageiros foram encontrados nesta segunda-feira.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, designou o primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, como presidente interino e anunciou cinco dias de luto no país pela morte de Ebrahim Raisi. Eleito em 2021, Raisi era considerado um dos favoritos para suceder Khamenei, de 85 anos. Ele era considerado um político ultraconservador.