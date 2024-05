Lula defende a liberdade de Julian Assange, fundador do WikiLeaks

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesse domingo (19/5), a liberdade do jornalista Julian Assage, fundador do site WikiLeaks. O repórter foi preso no Reino Unido, em 2019, acusado de espionagem pelos Estados Unidos. Em suas redes sociais, Lula desejou fim ao que chamou de "perseguição" contra Assange.

O repórter aguarda uma decisão do Supremo Tribunal de Londres nesta segunda-feira (20/5), que pode extraditá-lo para os Estados Unidos.

"Julian Assange, o jornalista que deveria ter ganhado o Prêmio Pulitzer ao revelar segredos dos poderosos, ao invés disso está preso há 5 anos na Inglaterra, condenado ao silêncio de toda a imprensa que deveria estar defendendo a sua liberdade como parte da luta pela liberdade de expressão. Espero que a perseguição contra Assange termine e ele volte a ter a liberdade que merece o mais rápido possível", escreveu Lula no X (antigo Twitter).

Com base na 'Lei de Espionagem', Assange enfrenta nos Estados Unidos uma sentença de 175 anos de prisão. Ele é acusado por ter publicado milhares de documentos militares e diplomáticos confidenciais que revelaram crimes de guerra e abusos de direitos humanos ocorridos nas guerras do Afeganistão e do Iraque.